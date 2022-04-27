ليس لبنانياً... هذا هو الفنان الذي تحب ألين لحود تقديم ديو معه

قالت الفنانة ألين لحود، في حديث لصحيفة "الديار" "أنني أرغب بالتعاون مع العديد من الفنانين، أكان أجنبياً أو عربياً أو لبنانياً، ولكن إذا اليوم طالبتني بإسم لأداء دويتو معه لذكرت النجم حسين الجسمي".

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وتابعت "درست الإخراج والتمثيل، لذا في حال إنني وصلت إلى مرحلة معينة وقررت أن أن أتوقف عن الغناء والتمثيل وأصبح وراء الكواليس فسأتجه إلى الإخراج والكتابة. علماً أنني في فترة من الفترات كنت أتمنى أن أكون ضابطة في الجيش ومن ثم طبيبة ورائدة فضاء، فأنا في كل فترة من حياتي كنت أحب أن أمارس مهنة معينة في يوم من الأيام".

أما عن تحضيراتها لإحياء حفلة غنائية بعنوان «خلطة»، في بلدان عربية ومغربية وعالمية، أوضحت أن «خلطة» هي حفلة غنائية فريدة من نوعها في صالة السفراء - كازينو لبنان يوم السبت 7 أيار ٢٠٢٢ من إنتاج «NM Pro». فكرة هذه الحفلة تراودني منذ سنين لأنها تتضمن الموسيقى التي تشهبني كوني أخلط عادةً بين اللغات واللهجات المتعددة. لذا «خلطة» ستكون مزيجاً بين أغنيات أثرت بي لمطربين بمراحل من حياتي. خلال «خلطة» سأؤدي العديد من الأنواع الغنائية والتي تشبه هويتي الموسيقية بإطار جديد وضخم مع فرقة موسيقية كبيرة ومؤثرات خاصة على شاشة عملاقة.