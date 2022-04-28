أول تعليق من إبنة أصالة بعد مرور شهرٍ على حفل زفافها الأسطوري!

احتفلت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، بمرور شهرٍ على حفل زفافها، مخالفةً بذلك التقاليد التي جرت عادةً بالاحتفال بالذكرى السنوية لتلك المناسبة السعيدة، وذلك من خلال نشرها مجموعةً من الصور لها ولعريسها من حفل الزفاف.

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وأرفقت شام تلك الصور، التي أوضحت حب الطرفين وانسجامهما، وكشفت بعض تفاصيل الحفل الفخم، برسالةٍ رومانسية، قالت فيها: "ذكرى مرور شهر على زواجي.. زوجي الوسيم أحبك للقمر".

ولم تتوقف احتفالات شام بذكرى مرور شهرٍ على زواجها عند هذا الحد، بل قامت أيضاً بتوجيه شكرٍ خاص لطاقم العمل الذي اهتم بإطلالتها في حفل زفافها، ومن بينهم خبير التجميل بسام فتوح، ومصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران.

كما قامت بمشاركة العديد من الصور للنجوم الذين شاركوها يومها، عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، حيث شاركت بدايةً صورةً لها تجمعها وصديقها الفنان المصري تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وكتبت لهما تعليقاً، قالت فيه إنه لا يمكن لأي كلمات أن تصف ماذا يعنيان لها، شاكرة لهما وجودهما، الذي جعل زفافها أجمل.



وتابعت شام الذهبي نشر صور من زفافها، أثناء غناء الفنان رامي صبري مع والدتها أصالة في الحفل، منادية الفنان المصري بـ"رمروم"، واصفةً إياه بأنه أخوهم وجزءٌ من عائلتهم، وأنهم يحبونه بلا نهاية، واختتمت تلك المنشورات بصورةٍ تجمعها مع الإعلامية رضوى الشربيني، معلقةً بأنها تعشقها.