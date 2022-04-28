Advertisement

فنون ومشاهير

ليلى عبد اللطيف تحتفل بعقد قران ابنها السعودي.. من العروس؟ (فيديو)

Lebanon 24
28-04-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-946770-637867364774573101.png
Doc-P-946770-637867364774573101.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام زواج ابنها فهد، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

 

ونشرت ليلى صورة لابنها على انستغرام وعلقت عليها قائلة: "ابني حبيبي يا أغلى ماعندي وقرة عيني اسأل ربي في هذه الايام المباركه ان يجعلك من الموفقين والف الف مبروك على الملكه وعقد القران ربي يسعدكم".

Advertisement

A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)


 

كما نشرت ليلى فيديو يوثق عقد قران ابنها فهد على شابة تُدعى بيان في 27 نيسان 2022.

يُذكر ان ولديها فهد وزينة هما من زواجها الأول برجل سعودي.  

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:28 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-04-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-04-28
08:00 | 2022-04-28
05:00 | 2022-04-28
04:00 | 2022-04-28
02:00 | 2022-04-28
23:15 | 2022-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website