ليلى عبد اللطيف تحتفل بعقد قران ابنها السعودي.. من العروس؟ (فيديو)

أعلنت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام زواج ابنها فهد، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ونشرت ليلى صورة لابنها على انستغرام وعلقت عليها قائلة: "ابني حبيبي يا أغلى ماعندي وقرة عيني اسأل ربي في هذه الايام المباركه ان يجعلك من الموفقين والف الف مبروك على الملكه وعقد القران ربي يسعدكم".

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A post shared by ليلى عبد اللطيف (@leilaabedlatif)





كما نشرت ليلى فيديو يوثق عقد قران ابنها فهد على شابة تُدعى بيان في 27 نيسان 2022.