وفاة فنانة بعد صراع مع المرض.. شقيقها ممثل شهير

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والفنانة الراحلة هي الأخت غير الشقيقة للفنان الكبير الراحل أحمد مظهر، حيث بدأت مشوارها الفني وهي لا تزال طالبة جامعية، ورفض شقيقها عملها بالفن إلا أنها لم تلتزم برأيه، وبالفعل عملت بالتمثيل أثناء دراستها. توفيت الفنانة المصرية فاطمة مظهر عن عمر يناهز 78 عاماً، والتي ذاعت شهرتها من خلال المشاركة في أعمال سينمائية وتلفزيونية في ستينيات القرن الماضي، وكان من أبرز الأعمال التي قدّمتها مسلسل "القاهرة والناس".والفنانة الراحلة هي الأخت غير الشقيقة للفنان الكبير الراحل أحمد مظهر، حيث بدأت مشوارها الفني وهي لا تزال طالبة جامعية، ورفض شقيقها عملها بالفن إلا أنها لم تلتزم برأيه، وبالفعل عملت بالتمثيل أثناء دراستها.

واشتُهرت فاطمة مظهر بحرصها على ألاّ يعرفها أحد خارج نطاق الشاشة، فكانت تضع على عينيها نظّارة سوداء وتدخل من باب التلفزيون وكأنها متسلّلة لأداء مهمة في مكتب المخرج أو في الاستديو وتتكلم وتتصرّف وكأن هناك من يراقبها.