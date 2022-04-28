رسالة مؤثرة من زيزي عادل لوالدها بعد اعتزالها الغناء

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نشرت المطربة المعتزلة زيزي عادل، على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" صورة جمعتها بوالدها الراحل، وجهت له من خلالها رسالة مؤثرة، معبرة عن حزنها الشديد لفقدانه، وسعادته حاليًا بأخذ قرار الاعتزال الذي أعلنته مؤخرًا.وكانت زيزي عادل، قد أعلنت اعتزالها الفن، عبر منشور على حسابها الشخصي بـ"إنستغرام"، حيث نشرت مجموعة من الصور وهي مرتدية الحجاب.