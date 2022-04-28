فنان سوري يهاجم مسلسل "كسر عضم": "خفايا وحقد أسود"

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هاجم الفنان السوري اذينة العلي مسلسل "كسر عضم" عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي.وكتب: "بيع اعضاء، تبييض اموال، تجارة المخدرات، تهريب الأشخاص، أفلام إباحية، دعارة، فساد القضاء والمحامين والطلبة وأساتذة الجامعة والسكن الجامعي، فساد الحواجز والجمارك، الإيدز والقتل المجاني، كل هالخطوط بعمل درامي من ٣٠ حلقة بدون أي بارقة أمل، هدا اسمو حقد أسود وجلد للذات بأسلوب مريض، مافي حدا بيكره حالو وبيحقد عحالو متلنا انتاج هكذا أعمال له خفايا ستظهر فيما بعد".وكان الكاتب السوري فؤاد حميرة اتهم صناع المسلسل وشركة "كلاكيت" المنتجة والمخرجة رشا شربتجي والكاتب علي معين صالح باستغلا نصه "حياة مالحة" واستخدامه في العمل.