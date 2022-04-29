أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بدا فيه الفنان أحمد السقا وهو يقود عربة بحصان "كارتة" على الطريق الدائري مع أحد أصدقائه.وكشف السقا من خلال الفيديو عن مهارته في قيادة العربة، خصوصاً وقد التفاف حوله سائقو السيارات وهم يمازحونه قائلين: "الله ينور يا نجم".يُذكر أنه يُعرض لأحمد السقا في رمضان الحالي مسلسل "الاختيار 3"، ويجسّد فيه دور أحد ضباط المخابرات الحربية، الى جانب: أحمد عز وكريم عبد العزيز، وقد حقق من خلال هذا الدور نجاحاً كبيراً.وفي جانب آخر، حقق برومو فيلم السقا الجديد "العنكبوت" والذي سيُعرض بعد أيام من عيد الفطر المبارك، نسبة مشاهدة عالية اقتربت من نصف المليون عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منذ طرحه قبل يومين.