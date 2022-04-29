24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الممثلة اللبنانيّة الشهيرة تلعب كرة السلة بفستان أحمر مثير و"الكعب العالي"... شاهدوا الصور!
Lebanon 24
29-04-2022
|
06:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة ندى أبو فرحات، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه بفستان أحمر مثير، مكشوف عند الظهر، بينما كانت تلعب كرة السلة، بـ"الكعب العالي".
Advertisement
ندى أبو فرحات
كرة سلة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عون: ضاع جنى عمري
Lebanon 24
عون: ضاع جنى عمري
00:05 | 2022-04-29
29/04/2022 12:05:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
Lebanon 24
الصور الاولى للطبيب ريشار خراط بعد وصوله الى بيروت
00:45 | 2022-04-29
29/04/2022 12:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
Lebanon 24
ابنة ملكة جمال لبنان السابقة الشقراء حديث المواقع بجمالها.. كبرت وأصبت نسخة عن والدتها! (صور)
03:24 | 2022-04-29
29/04/2022 03:24:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
Lebanon 24
ممثلة لبنانية شهيرة بإطلالة فاضحة.. والجمهور يسأل: "وين البلوزة"؟ (فيديو)
04:17 | 2022-04-29
29/04/2022 04:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
Lebanon 24
إنطلقوا من طرابلس... وصول نحو 100 مهاجر غير شرعي الى أحد الشواطئ الايطالية (صورة)
04:48 | 2022-04-29
29/04/2022 04:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-04-29
أول تعليق من ياسمين عبد العزيز على تقليد أحمد مكي لها (فيديو)
12:49 | 2022-04-29
إطلالة مثيرة لمايا دياب... ظهرت ب"الكروب توب" و"البلايزر" والجمهور يعلق: "يا عفو الله" (صور)
11:00 | 2022-04-29
نور الغندور تنشر صورة لافتة برفقة معتصم النهار.. ما السرّ خلفها؟
08:30 | 2022-04-29
راغب علامة يتعرَض للقرصنة!
08:00 | 2022-04-29
لين برنجكجي بإطلالة مختلفة بعد طلاقها في تركيا.. ومعتصم النهار يتخذ خطوة مفـاجئة تجاه ابنته (فيديو وصور)
07:06 | 2022-04-29
وجه نادين نجيم يُثير الجدل... والجمهور: "بتخوفي ليش هيك صاير شكلك؟" (فيديو)
فيديو
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
سيارة أنيقة وفاخرة لرجال الأعمال ومحبي الرفاهية... تعرفوا إليها (فيديو)
11:00 | 2022-04-29
29/04/2022 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
02:03 | 2022-04-29
29/04/2022 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
جميلة ومتطورة واقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-04-28
29/04/2022 21:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact