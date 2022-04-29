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فنون ومشاهير

الممثلة اللبنانيّة الشهيرة تلعب كرة السلة بفستان أحمر مثير و"الكعب العالي"... شاهدوا الصور!

Lebanon 24
29-04-2022 | 06:42
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نشرت الممثلة ندى أبو فرحات، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه بفستان أحمر مثير، مكشوف عند الظهر، بينما كانت تلعب كرة السلة، بـ"الكعب العالي".
 
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ندى أبو فرحات

كرة سلة

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