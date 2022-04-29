الممثلة اللبنانيّة الشهيرة تلعب كرة السلة بفستان أحمر مثير و"الكعب العالي"... شاهدوا الصور!

نشرت الممثلة ندى أبو فرحات، فيديو عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيه بفستان أحمر مثير، مكشوف عند الظهر، بينما كانت تلعب كرة السلة، بـ"الكعب العالي".

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