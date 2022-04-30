ممثلة سورية شهيرة: ما كان بدي شي من هالدني الا شقفة ولد! (فيديو)

حظي مشهد مؤثر للممثلة السورية شكران مرتجى من مسلسل "حارة القبة" بتفاعل كبير.

وظهرت مرتجى في المشهد وهي تتحدث عن عدم انجابها اولاد بطريقة مؤثرة وحزينة جداً، قائلةً :"ما كان بدي شي من هالدني الا شقفة ولد، بس الظاهر ما الي حظ".

هيدا المقطع من #حارة_القبة ، #شكران_مرتجي كانت عم تحكي قصتها الحقيقية وخاصة لما حكت عن امها وقصة الاولاد قديه صعبة، كتير طالع المشهد من قلبها هيدا التمثيل رهيب لما يكون مليان أحاسيس.. كل الحب شكران @shoukranmortaj1 pic.twitter.com/tZSMG1nYuq — Ali MZR 🇱🇧🇱🇧 (@ami22ali) April 27, 2022 Advertisement

وكان من تعليقات المتابعين على اداء شكران في المشهد، "هيدا المقطع من حارة القبة ، شكران مرتجي كانت عم تحكي قصتها الحقيقية وخاصة لما حكت عن امها وقصة الاولاد قديه صعبة، كتير طالع المشهد من قلبها هيدا التمثيل رهيب لما يكون مليان أحاسيس.. كل الحب شكران".

وكتب متابعه اخر: "ترفع لها القبعة بهاد المشهد أبدعت شكران مرتجى ..اديش مشاعرها حقيقة والاداء طاغي، مافيك ماتحب هيك إنسانة هالقد صادقة لما تعمل دور كوميدي ، بتضحك من قلبك ولما بتعمل دور حزين ، بتأثرك ..فنانة مكتملة".