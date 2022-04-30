Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة سورية شهيرة: ما كان بدي شي من هالدني الا شقفة ولد! (فيديو)

Lebanon 24
30-04-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-947384-637868908604116391.jpeg
Doc-P-947384-637868908604116391.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حظي مشهد مؤثر للممثلة السورية شكران مرتجى من مسلسل "حارة القبة" بتفاعل كبير.

 

وظهرت مرتجى في المشهد وهي تتحدث عن عدم انجابها اولاد بطريقة مؤثرة وحزينة جداً، قائلةً :"ما كان بدي شي من هالدني الا شقفة ولد، بس الظاهر ما الي حظ".

 

Advertisement
 

وكان من تعليقات المتابعين على اداء شكران في المشهد، "هيدا المقطع من حارة القبة ، شكران مرتجي  كانت عم تحكي قصتها الحقيقية وخاصة لما حكت عن امها وقصة الاولاد قديه صعبة، كتير طالع المشهد من قلبها  هيدا التمثيل رهيب لما يكون مليان أحاسيس.. كل الحب شكران".

 

وكتب متابعه اخر: "ترفع لها القبعة بهاد المشهد أبدعت شكران مرتجى ..اديش مشاعرها حقيقة والاداء طاغي، مافيك ماتحب هيك إنسانة هالقد صادقة لما تعمل دور كوميدي ، بتضحك من قلبك ولما بتعمل دور حزين ، بتأثرك ..فنانة مكتملة".

المصدر: الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:21 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2022-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-04-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-04-30
09:57 | 2022-04-30
08:56 | 2022-04-30
06:35 | 2022-04-30
05:00 | 2022-04-30
04:15 | 2022-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website