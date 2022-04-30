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فنون ومشاهير

بعد احتراق سيارتها بالكامل.. زوجة الفنان جو أشقر تكشف تفاصيل ما حصل ونجاة ابنتهما (صورة)

Lebanon 24
30-04-2022 | 05:00
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كشفت الفنانة غريس أيانيان زوجة الفنان جو أشقر عن تفاصيل الحادث الذي أدى إلى اشتعال سيارتها بالكامل، بحسب ما وثقته من صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل.

 

وأكدت غريس أنها وابنتيها ليتيسيا وجويا بصحة جيدة، مشيرة إلى أنها كانت في المنزل عند اندلاع الحريق في السيارة.

 

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وقالت: "الحادثة حصلت مع السائق وهو في طريق العودة إلى المنزل بعد إيصال ابنتي إلى المدرسة، إذ حدث عطل في السيارة وماس كهربائي أدى إلى اندلاع حريق هائل ، مشيرة إلى ان أن السائق استطاع الخروج من السيارة من دون تعرّضه لأي مكروه.

 

ووجهت غريس الشكر لكل الأشخاص الذين اتصلوا للاطمئنان عليها، وعلى ابنتيها، معلقة بالقول: "الحمد لله اقتصر الأمر على الماديات".

المصدر: فوشيا
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