ظهرت من دون ماكياج وبوجه متعب.. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها (صورة)

احتفلت الفنانة نانسي عجرم وشقيقتها الكاتبة نادين عجرم فتوحي بعيد ميلاد شقيقهما نبيل.

ووثقت نادين صورة جمعتها بشقيقها نبيل وشقيقتها نانسي عبر حسابها في على إنستغرام، وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد شقيقي".

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ولفت المتابعون ظهور نانسي بالصورة من دون ماكياج وبوجه متعب.

يذكر أن انطلاقة نبيل الفنية كانت عام 2006، حيث قدم أول أغنية له بعنوان "بياع الوفا" مع المخرج جاد صوايا الذي تولى إدارة أعماله، وقدم بعدها أغاني منفردة لكنه ابتعد عن الساحة الفنية، وقام بتلحين مجموعة أغان لشقيقته نانسي.

وفي آب 2021، أعلن نبيل عجرم رسميا دخوله القفص الذهبي وزواجه مدنيا في قبرص.