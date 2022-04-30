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فنون ومشاهير

بعد إطلالتها الفاضحة.. الجمهور يتهم الممثلة اللبنانية الشهيرة بتقليد نادين نسيب نجيم! (صور)

Lebanon 24
30-04-2022 | 04:15
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نشرت الممثلة سارة أبي كنعان صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

ولفتت سارة الأنظار بإطلالتها في حفل افتتاح فيلم broken keys حيث ارتدت جاكيت بلايزر وبنطال باللون الزهري ونسقت تحتهما "كروب توب" قصيرة باللون الفوشيا.

 

وأثنى المتابعون على إطلالة سارة ولكن لفت ان عددا منهم اتهمها بتقليد الممثلة نادين نسيب نجيم حيث علق أحدهم على الصور قائلا: "صايرة كتير عم تشبه نادين نجيم خسارة جمالك كان طبيعي".

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وكانت سارة أثارت ضجة مؤخرا خلال توجهها للمشاركة في تصوير احد البرامج التلفزيونية حيث ارتدت جاكيت بلايزر وبنطال باللون الأخضر و"كروب توب" قصيرة جدا تحت الجاكيت جعلتها تبدو وكأنها لا ترتدي شيئا .

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وعلق أحد المتابعين قائلا: "كأنها ناسيه تلبس بلوزة تحت الجاكيت"، وسأل آخر: وين البلوزة؟".

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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