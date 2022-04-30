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فنون ومشاهير

عمرو دياب يستعد لـ "هتدلع" و3 حفلات في العيد

Lebanon 24
30-04-2022 | 11:00
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أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن طرح أغنية جديدة بعنوان "هتدلع" والتي تعد أول تعاون بينه وبين تطبيق أنغامي.

الأغنية من كلمات محمد القاياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس .
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ومن ناحية أخرى، يحيي عمرو دياب حفلات عيد الفطر في الامارات والكويت والسعودية، حيث يحيي حفلاً يوم ٣ مايو في الاتحاد أرينا بأبوظبي، وفي اليوم التالي سيحيي حفلاً كبيراً بالكويت، وفي ثالث أيام العيد يحيي الهضبة حفلاً كبيراً في جدة على مسرح بنشمارك.
المصدر: نواعم
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