وفاة فنان قدير بعد صراع مع المرض

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كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان القدير عزت بدران، وذلك على إثر منشور كتبه نجله على حسابه الخاص بـ"فيسبوك".وأعلنت نقابة الممثلين عن تفاصيل جنازة الفنان الذي رحل بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفة إرثا فنيًا سيظل خالدًا في أذهان محبيه ومتابعيه.وقال مكرم، في تصريحات صحافية: "صلاة الجنازة اليوم السبت الموافق 30 أبريل بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري في 6 أكتوبر".