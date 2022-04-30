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فنون ومشاهير

وفاة فنان قدير بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
30-04-2022 | 14:00
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كشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الفنان القدير عزت بدران، وذلك على إثر منشور كتبه نجله على حسابه الخاص بـ"فيسبوك".

وأعلنت نقابة الممثلين عن تفاصيل جنازة الفنان الذي رحل بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفة إرثا فنيًا سيظل خالدًا في أذهان محبيه ومتابعيه.
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وقال مكرم، في تصريحات صحافية: "صلاة الجنازة اليوم السبت الموافق 30 أبريل بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري في 6 أكتوبر".
 


وكان نجل عزت بدران قد كتب عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان عزت بدران.. اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الاكرمين يا محي يا مميت يا رب العالمين".

بدأ عزت بدران مشواره الفني خلال فترة الثمانينيات، وتخطت أعماله 230 عملًا فنيًا، ومن أبرز أعماله "كفر دلهاب"، "بنات خارقات"، "آدم"، "دموع في عيون وقحة"، "قابيل"، "الأب الروحي"، "لآخر نفس"، و"الجماعة".

المصدر: لها
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