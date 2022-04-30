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فنون ومشاهير

اليسا عن تهديد مرشّحين بالانسحاب: "الله يخلّصنا من هَيمنتكن!".. فمن قصدت؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 06:35
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غردت الفنانة إليسا على حسابها عبر "تويتر" قائلة: "الترهيب والتخويف والتهديد والضغط على المرشحين للانسحاب ما بيشبه لا لبنان ولا الديمقراطية. ليش بدنا نعيش تحت الخوف ونضل تحت رحمة السلاح اللي بدو يختار محلنا حتى بالانتخابات؟ تذكروا هالشي يوم الانتخاب وما تقبلو تصوتو للسلاح وللترهيب! الله يخلصنا من هيمنتكن!".
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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