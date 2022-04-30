اليسا عن تهديد مرشّحين بالانسحاب: "الله يخلّصنا من هَيمنتكن!".. فمن قصدت؟

الترهيب والتخويف والتهديد والضغط على المرشحين للانسحاب ما بيشبه لا لبنان ولا الديمقراطية. ليش بدنا نعيش تحت الخوف ونضل تحت رحمة السلاح اللي بدو يختار محلنا حتى بالانتخابات؟ تذكروا هالشي يوم الانتخاب وما تقبلو تصوتو للسلاح وللترهيب!
الله يخلصنا من هيمنتكن !!
— Elissa (@elissakh) April 30, 2022
الترهيب والتخويف والتهديد والضغط على المرشحين للانسحاب ما بيشبه لا لبنان ولا الديمقراطية. ليش بدنا نعيش تحت الخوف ونضل تحت رحمة السلاح اللي بدو يختار محلنا حتى بالانتخابات؟ تذكروا هالشي يوم الانتخاب وما تقبلو تصوتو للسلاح وللترهيب!
الله يخلصنا من هيمنتكن !!