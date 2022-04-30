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فنون ومشاهير

أنغام تدعم الملحن وليد سعد في هجومه على هؤلاء

Lebanon 24
30-04-2022 | 16:00
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دعمت الفنانة أنغام الملحن وليد سعد بعد نشره منشوراً على حسابه الخاص بـ"تويتر" وجه من خلاله رسالة غامضة لجمهوره، عبر ن خلالها عن استيائه من بعض الأشخاص اذين وصفهم بأنهم لا يخجلون من أفعالهم.

وكتب وليد قائلا: "طول عمري بسمع عن الناس اللي تخاف ما تختشيش أنا أحب أقولكم إني شفت الناس دي".
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وتفاعل معه عدد كبير من الفنانين على رأسهم النجمة الكبيرة أنغام وكتبت رداً على تغريدته قالت فيه: "أنا كمان شفتهم".

يذكر أن وليد سعد تعاون مع عدد كبير من المطربين والمطربات منهم عمرو دياب وأصالة وآمال ماهر وأنغام وشرين عبد الوهاب، وكان أحدث أعماله كليب "معلش سهرناكم" للمطربة أميمة طالب، وحصلت الأغنية على إشادات متميزة وردود فعل واسعة على تويتر، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع مدحت خميس.
المصدر: لها
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