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فنون ومشاهير

ماغي بو غصن توجه رسالة الى زوجها.. ماذا قالت له؟

Lebanon 24
30-04-2022 | 23:00
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انتهى مسلسل “من شارع الهرم إلى” عند الحلقة الـ28 على عكس المسلسلات الرمضانية التي تمتدّ لـ30 حلقة طوال الشهر الفضيل.


 
وفي هذه المناسبة، وجهت الممثلة ماغي بو غصن رسالة لفريق العمل، وفي مقدّمهم زوجها منتج المسلسل جمال سنان، فكتبت عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي : “ألف مبروك النجاح الساحق لمسلسل “من شارع الهرم إلى”. مبروك للرائعة هدى حسين، الرائعة نور الغندور وكلّ أبطال وبطلات العمل من دون استثناء، شغل ممتاز. الكاتبة هبة مشاري حمادة أستاذة، المخرج المثنى صبح”. وختمت كلامها قائلة: “فخورة فيك جمال سنان”.
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