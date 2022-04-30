الموت يُحزن هيفا وهبي: "ادعو لها بالرحمة"... فمن خسرت؟ (صورة)

نشرت الفنانة هيفا وهبي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لحساب إحدى محبيها على "تويتر"، وتدعى مروى، وقد توفيت البارحة. وقالت هيفا "لروحك السلام مروى، الله يرحمها، ادعو لها بالرحمة".

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