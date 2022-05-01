إبنة نوال الزغبي بماكياج أزرق... وتستعرض "التاتو" الكبير على يدها! (صورة)

نشرت تيا، إبنة الفنانة نوال الزغبي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بماكياج أزرق، نسقته مع ملابسها، بينما استعرضت "التاتو" الكبير على يدها.

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