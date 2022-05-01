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فنون ومشاهير

إبنة نوال الزغبي بماكياج أزرق... وتستعرض "التاتو" الكبير على يدها! (صورة)

Lebanon 24
01-05-2022 | 08:00
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نشرت تيا، إبنة الفنانة نوال الزغبي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بماكياج أزرق، نسقته مع ملابسها، بينما استعرضت "التاتو" الكبير على يدها.
 
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