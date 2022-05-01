22
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
إبنة نوال الزغبي بماكياج أزرق... وتستعرض "التاتو" الكبير على يدها! (صورة)
Lebanon 24
01-05-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت تيا، إبنة الفنانة نوال الزغبي، صورة عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بماكياج أزرق، نسقته مع ملابسها، بينما استعرضت "التاتو" الكبير على يدها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ابنة نوال الزغبي تلفت الأنظار بتاتو كبير على يدها.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ابنة نوال الزغبي تلفت الأنظار بتاتو كبير على يدها.. شاهدوا الصور
01/05/2022 16:21:19
01/05/2022 16:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بتصريحاته: سأتزوج نوال الزغبي في حال وافقت زوجتي! (فيديو)
01/05/2022 16:21:19
01/05/2022 16:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي تُبدي رغبتها بإعادة تجسيد هذا المشهد في "للموت 2" (فيديو)
Lebanon 24
نوال الزغبي تُبدي رغبتها بإعادة تجسيد هذا المشهد في "للموت 2" (فيديو)
01/05/2022 16:21:19
01/05/2022 16:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إبن عاصي الحلاني يستعرض "التاتو" على ساقه... والمتابعون: "دخلو المصيّف" (صورة)
Lebanon 24
إبن عاصي الحلاني يستعرض "التاتو" على ساقه... والمتابعون: "دخلو المصيّف" (صورة)
01/05/2022 16:21:19
01/05/2022 16:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
نوال الزغبي
تاتو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سرقة من العيار الثقيل في بدنايل.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
سرقة من العيار الثقيل في بدنايل.. إليكم ما جرى!
14:42 | 2022-04-30
30/04/2022 02:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ ناري.. باسيل يُهدّد بعدم المشاركة في الانتخابات!
Lebanon 24
كلامٌ ناري.. باسيل يُهدّد بعدم المشاركة في الانتخابات!
11:26 | 2022-04-30
30/04/2022 11:26:55
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
Lebanon 24
توتر كبير في تعلبايا.. مسلحون يطوقون منزلاً خلال زيارة مرشح (فيديو)
16:27 | 2022-04-30
30/04/2022 04:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
Lebanon 24
على أوتوستراد زوق مصبح.. هذا ما فعلته إحدى الناشطات
16:13 | 2022-04-30
30/04/2022 04:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يفتتح على تسعيرة مرتفعة... كم بلغ صباح اليوم؟
02:33 | 2022-05-01
01/05/2022 02:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:29 | 2022-05-01
بمناسبة عيد العمال.. ليليان نمري برسالة إلى المسؤولين: بعايد كل لي عملوا العمايل فينا
07:19 | 2022-05-01
بعد إصابتها بسكتة دماغية.. زوجة المغني الشهير جاستن بيبر للنساء: إحذروا تناول هذه الحبوب!
05:00 | 2022-05-01
رولا شاميّة تخطف الانظار بفستانها المثير... هكذا بدت! (صورة)
04:08 | 2022-05-01
تعرفوا إلى "حماة" عاصي الحلاني والدة زوجته كوليت... جدّة ماريتا و"الشيف" دانا والوليد (صورة)
02:48 | 2022-05-01
"لوك" راغب علامة يُثير الجدل عبر مواقع التواصل... والمتابعون: "ليش ملزق شعرك هيك؟" (صورة)
02:00 | 2022-05-01
دانييلا رحمة بالحجاب... والجمهور يُعلّق: "ما حدا يلبس أسود من بعدك" (صور وفيديو)
فيديو
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
01/05/2022 16:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
Lebanon 24
"في مشهد غير مألوف".. المتحدث باسم البنتاغون يحبس دموعه على بأوكرانياا! (فيديو)
03:00 | 2022-04-30
01/05/2022 16:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
Lebanon 24
أحمد السقا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقيادة عربة بحصان على الطريق (فيديو)
16:00 | 2022-04-29
01/05/2022 16:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact