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فنون ومشاهير

أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)

Lebanon 24
01-05-2022 | 11:00
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ظهرت النجمة السينمائية، أنجلينا جولي، وهي تهرول فراراً إلى بر الأمان عندما انطلقت صفارات الإنذار تحذيراً من هجوم صاروخي وشيك، أثناء زيارة قامت بها أمس إلى مدينة Lviv البعيدة في الغرب الأوكراني 540 كيلومتراً عن العاصمة كييف.
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كانت أنجلينا، البالغة 46 عاماً، تمشي بخفة مع مرافقين، عندما أطلقت صفارات الإنذار. وذكرت وسائل إعلام غربية، أن من كان يقوم بتصويرها، ركز عليها حين بدأت تهرول، فالتفتت مرافقة لها إلى حامل الكاميرا، وقالت له: "من فضلك، لا مزيد" إلا أن الممثلة التي عملت كمبعوثة خاصة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين طوال سنوات عدة، لوحت للكاميرا في إشارة إلى أنها بخير، وفقاً للفيديو المعروض.


المصدر: العربية
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