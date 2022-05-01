فنان وملحّن لبناني شهير: "بس تتوقحن بمسّح فيك الارض"... فماذا قصد؟

نشر الفنان والملحّن هشام بولس، منشورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام"، قال فيه: "بس تتوقحن بحجّة الصّراحة، بمسّح فيك الارض بحجّة النّضافة!"

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