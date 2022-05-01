بعد إصابتها بسكتة دماغية.. زوجة المغني الشهير جاستن بيبر للنساء: إحذروا تناول هذه الحبوب!

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أصدرت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر، التي عانت مؤخرًا من سكتة دماغية صغيرة، تحذيرات للنساء اللائي يعانين من الصداع النصفي ويتناولن حبوب منع الحمل.كشفت هايلي بيبر، البالغة من العمر 25 عامًا، عن تفاصيل محنتها المخيفة الأخيرة، عندما أصيبت بجلطة دماغية جعلتها غير قادرة على الكلام وتاركةً إياها بوجه متدل من جانب واحد، وذلك في فيديو شاركته عبر قناتها على موقع يوتيوب؛ من أجل خلق الوعي بين الناس.وأشارت هايلي إلى أن المسعفين أخبروها أنها أصيبت بنوبة إقفارية عابرة، والمعروفة باسم السكتة الدماغية الصغيرة، وتابعت تعريف الحالة، قائلة: "النوبة الإقفارية العابرة هي انسداد مؤقت لتدفق الدم إلى الدماغ، والذي ينذر عادةً بسكتة دماغية."وأضافت العارضة الحسناء أن الأطباء أشاروا إلى وجود ثلاثة مسببات لمعاناتها، قائلة: "أحدها أنني كنت قد بدأت مؤخرًا في تناول حبوب منع الحمل، والتي لم يكن يجب أن أتناولها أبدًا لأنني شخص أعاني من الصداع النصفي على أيِّ حال، ولم أتحدث مع أطبائي عن هذا الأمر".وتابعت محذرة: "أيها السيدات، إذا كنت تعانين من صداع نصفي سيئ وتخططين لتناول حبوب منع الحمل، فتأكدي من إخبار طبيبك لأن الإصابة بسكتة دماغية هي أحد الآثار الجانبية المحتملة لحبوب منع الحمل."أما بالنسبة للسببين الآخرين اللذين استشهدت بهما هما سفرها في رحلة جوية طويلة المدى مؤخرًا، وإصابتها بفيروس كورونا.بالإضافة إلى ذلك، فاجأت هايلي الجميع حينما كشفت أن الأطباء أجروا لها اختبار صدى الفقاعة لفحص قلبها، وتبيَّن أن لديها ثقبًا في قلبها، والذي كانت تعاني منه دون علم منذ ولادتها، وقد خضعت الآن لإجراء لإغلاقه