Advertisement

فنون ومشاهير

بعد إصابتها بسكتة دماغية.. زوجة المغني الشهير جاستن بيبر للنساء: إحذروا تناول هذه الحبوب!

Lebanon 24
01-05-2022 | 07:19
A-
A+
Doc-P-947798-637870118320492940.jpg
Doc-P-947798-637870118320492940.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر، التي عانت مؤخرًا من سكتة دماغية صغيرة، تحذيرات للنساء اللائي يعانين من الصداع النصفي ويتناولن حبوب منع الحمل.
كشفت هايلي بيبر، البالغة من العمر 25 عامًا، عن تفاصيل محنتها المخيفة الأخيرة، عندما أصيبت بجلطة دماغية جعلتها غير قادرة على الكلام وتاركةً إياها بوجه متدل من جانب واحد، وذلك في فيديو شاركته عبر قناتها على موقع يوتيوب؛ من أجل خلق الوعي بين الناس.
Advertisement
وأشارت هايلي إلى أن المسعفين أخبروها أنها أصيبت بنوبة إقفارية عابرة، والمعروفة باسم السكتة الدماغية الصغيرة، وتابعت تعريف الحالة، قائلة: "النوبة الإقفارية العابرة هي انسداد مؤقت لتدفق الدم إلى الدماغ، والذي ينذر عادةً بسكتة دماغية."
وأضافت العارضة الحسناء أن الأطباء أشاروا إلى وجود ثلاثة مسببات لمعاناتها، قائلة: "أحدها أنني كنت قد بدأت مؤخرًا في تناول حبوب منع الحمل، والتي لم يكن يجب أن أتناولها أبدًا لأنني شخص أعاني من الصداع النصفي على أيِّ حال، ولم أتحدث مع أطبائي عن هذا الأمر".
وتابعت محذرة: "أيها السيدات، إذا كنت تعانين من صداع نصفي سيئ وتخططين لتناول حبوب منع الحمل، فتأكدي من إخبار طبيبك لأن الإصابة بسكتة دماغية هي أحد الآثار الجانبية المحتملة لحبوب منع الحمل."
أما بالنسبة للسببين الآخرين اللذين استشهدت بهما هما سفرها في رحلة جوية طويلة المدى مؤخرًا، وإصابتها بفيروس كورونا.
بالإضافة إلى ذلك، فاجأت هايلي الجميع حينما كشفت أن الأطباء أجروا لها اختبار صدى الفقاعة لفحص قلبها، وتبيَّن أن لديها ثقبًا في قلبها، والذي كانت تعاني منه دون علم منذ ولادتها، وقد خضعت الآن لإجراء لإغلاقه
المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:29 | 2022-05-01
08:00 | 2022-05-01
05:00 | 2022-05-01
04:08 | 2022-05-01
02:48 | 2022-05-01
02:00 | 2022-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website