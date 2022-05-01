نيللي كريم برحلة رومانسية مع زوجها (صور)

نشرت الفنانة نيللي كريم على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" صورة جمعتها بزوجها الفنان هشام عاشور، وذلك أثناء مكوثهما داخل طائرة تقلهما إلى جزر المالديف، حيث سيقضيان عطلة عيد الفطر المبارك.

وأرفقت كريم الصورة بتعليق جاء فيه: "إلى المالديف".

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وكانت نيللي قد انتهت من تصوير مسلسلها "فاتن أمل حربي" منذ أسبوع تقريبًا، وذلك بعد شهور طويلة من التحضيرات والتصوير.



والمسلسل يضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم شريف سلامة، وخالد سرحان، ومحمد الشرنوبي، وهالة صدقي وفادية عبدالغني، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.



وتدور أحداث العمل، حول فاتن بعد طلاقها من سيف واستحالة الاستمرار معه، ورغم محاولة إقناعها بفتح صفحة جديدة إلا أنها ترفض، وتجد نفسها في مواجهة قانون، قد يحرمها من حقوقها وأبنائها إذا تزوجت من آخر، لتقرر بعد معاناة مع طليقها التصدي لتغيير هذا القانون المجحف لتحتضن أبناءها.



وفي سياق آخر، خاض هشام عاشور، تجربة التمثيل لأول مرة، في رمضان هذا العام، من خلال مسلسلي "يوتيرن" لريهام حجاج، و"أحلام سعيدة" بطولة الفنانة يسرا.