لطيفة تردّ على تصريحات "موسيقار كبير".. ماذا قالت؟

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نشرت الفنانة الكبيرة لطيفة التونسية عبر حسابها على "تويتر" مقطع فيديو من لقاء الموسيقار الكبير حلمي بكر مع برنامج "مراحل" والذي ظهر فيه وهو يبرر مهاجمته لها.وردت لطيفة على تصريحات بكر، حول قسوته عليها وانتقادها في بداية مشوارها الغنائي، قائلة: "أنت قسوت يا أستاذ يا كبير ورغم قسوتك أنا بحبك وبحب كل أعمالك الحلوة وأنا قلبي كبير وبسامح.. ولا يهمك وربنا يديك الصحة أنت فنان كبير وبحترمك".يذكر أن حلمي بكر كشف، خلال اللقاء، عن سبب قسوته على الفنانة لطيفة، قائلاً: "قسوتي على لطيفة مكنتش قسوة، كان حجم نجاح وتطور حجم النجاح ده حتى عملت أغاني بالمصري، ولكن مع مرور الوقت نجوم كتير وقعوا فبقت هي البطلة، هي دلوقت مبتعملش أغاني كتير".وكانت لطيفة قد كشفت في تصريحات سابقة لها، حقيقة استعدادها لتقديم أعمال درامية، قائلة إنها تحضر لمفاجآت عن الغناء وليس التمثيل، معقبة: "أنا بموت في التمثيل لما بعمل فيديو كليب بعيش الشخصية اللي بغنيها ساعات أدخل أغني غنوة وأخرج أقولهم إحنا فين لأني بنسى نفسي في الأغنية".