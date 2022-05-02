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فنون ومشاهير

فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)

Lebanon 24
02-05-2022 | 00:00
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كشف الفنان وليد توفيق عن الأموال التي فقدها في المصارف جراء الأزمة اللبنانية وعن رصيده في البنك.

 

وأعلن توفيق خلال حلوله ضيفا ضمن برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني على قناة SBC انه فقد كل ما جناه وكثير من اللبنانيين والعربي لاقوا المصير عينه، لافتاً إلى أن أهم شيء كان في لبنان ثقة الناس في القطاع المصرفي.

 

وأضاف ان أمواله موجودة في المصرف ولكن يستلم ككل اللبنانيين قسما صغيرا عن رصيده الذي يبلغ 20 مليون دولار.

#مراحل_وليد_توفيق | فقدت أموالي في المصارف اللبنانية.. ولدي حالياً 20 مليون دولار فقط @WalidToufic@Ali_Alalyani

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#قناة_SBC pic.twitter.com/uSuDp13Qug

 

وحول علاقته بملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق، كشف توفيق أنه كان متزوجًا منها سرًا "عرفيًا" في بداية علاقتهما بسبب ظروف خاصة لم يكشف عنها، ثم بعد فترة قصيرة أعلنا زواجهما رسميًا وثبّتاه في السفارة.

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