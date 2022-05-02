فقد جنى عمره بالمصارف: ثروة وليد توفيق تبلغ ملايين الدولارات.. ويفجر مفاجأة: ارتبطت بجورجينا رزق بزواج عُرفي! (فيديو)

كشف الفنان وليد توفيق عن الأموال التي فقدها في المصارف جراء الأزمة اللبنانية وعن رصيده في البنك.

وأعلن توفيق خلال حلوله ضيفا ضمن برنامج "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني على قناة SBC انه فقد كل ما جناه وكثير من اللبنانيين والعربي لاقوا المصير عينه، لافتاً إلى أن أهم شيء كان في لبنان ثقة الناس في القطاع المصرفي.

وأضاف ان أمواله موجودة في المصرف ولكن يستلم ككل اللبنانيين قسما صغيرا عن رصيده الذي يبلغ 20 مليون دولار.

#مراحل_وليد_توفيق | فقدت أموالي في المصارف اللبنانية.. ولدي حالياً 20 مليون دولار فقط @WalidToufic@Ali_Alalyani



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— مراحل مع علي العلياني (@stvMarahel) April 30, 2022

وحول علاقته بملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق، كشف توفيق أنه كان متزوجًا منها سرًا "عرفيًا" في بداية علاقتهما بسبب ظروف خاصة لم يكشف عنها، ثم بعد فترة قصيرة أعلنا زواجهما رسميًا وثبّتاه في السفارة.