Advertisement

فنون ومشاهير

من داخل سيارة رياضية فارهة.. هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان أبيض مُثير وهكذا عايدت بالفطر (صور)

Lebanon 24
02-05-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-947947-637870686444911684.png
Doc-P-947947-637870686444911684.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وخطفت هيفا الأنظار بإطلالتها حيث ظهرت داخل سيارة فارهة وهي ترتدي فستانا مُثيرا باللون الأبيض مكشوفا عند منطقة الصدر وبفتحة عند الجانب ويتميز بريش على كتفه .

 

واعتمدت هيفا تسريحة الشعر المنسدل ووضعت أقراطا طويلة.

 

Advertisement

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)

 

وعلقت هيفا على الصور بالقول: " عيدكم مبارك مليء بالفرح ولمّة الأحباب".

 

ولوحظ ان هيفا حجبت التعليقات على "البوست".

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:08 | 2022-05-02
05:51 | 2022-05-02
05:00 | 2022-05-02
04:00 | 2022-05-02
03:00 | 2022-05-02
00:00 | 2022-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website