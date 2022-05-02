من داخل سيارة رياضية فارهة.. هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان أبيض مُثير وهكذا عايدت بالفطر (صور)

نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وخطفت هيفا الأنظار بإطلالتها حيث ظهرت داخل سيارة فارهة وهي ترتدي فستانا مُثيرا باللون الأبيض مكشوفا عند منطقة الصدر وبفتحة عند الجانب ويتميز بريش على كتفه .

واعتمدت هيفا تسريحة الشعر المنسدل ووضعت أقراطا طويلة.

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وعلقت هيفا على الصور بالقول: " عيدكم مبارك مليء بالفرح ولمّة الأحباب".

ولوحظ ان هيفا حجبت التعليقات على "البوست".