من جديد زوجة ماريو باسيل الحسناء الروسية تلفت الأنظار.. شاهدوا آخر ظهور لهما في موسكو (صور)

نشر الممثل الكوميدي ماريو باسل صورة جديدة مع زوجته الروسية حيث يتواجد حاليا في موسكو.
ومن جديد لفتت زوجة باسيل الأنظار بجمالها.
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A post shared by Mario Bassil (@mariobassilofficial)
كما نشر باسيل فيديو عبر "انستغرام" وهو يقوم بجولة في الساحة الحمراء بموسكو.
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يُذكر ان زوجة باسيل محامية روسية تُدعى الكسيا تشيسكياكوفا، وهما تزوجا مدنيا في صيف عام 2018 وليدهما ابنة.