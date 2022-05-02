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فنون ومشاهير

من جديد زوجة ماريو باسيل الحسناء الروسية تلفت الأنظار.. شاهدوا آخر ظهور لهما في موسكو (صور)

Lebanon 24
02-05-2022 | 03:00
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نشر الممثل الكوميدي ماريو باسل صورة جديدة مع زوجته الروسية حيث يتواجد حاليا في موسكو.

 

ومن جديد لفتت زوجة باسيل الأنظار بجمالها.

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A post shared by Mario Bassil (@mariobassilofficial)


 

كما نشر باسيل فيديو عبر "انستغرام" وهو يقوم بجولة في الساحة الحمراء بموسكو.

 

A post shared by Mario Bassil (@mariobassilofficial)


يُذكر ان زوجة باسيل محامية روسية تُدعى الكسيا تشيسكياكوفا، وهما تزوجا مدنيا في صيف عام 2018 وليدهما ابنة.

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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