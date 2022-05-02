من جديد زوجة ماريو باسيل الحسناء الروسية تلفت الأنظار.. شاهدوا آخر ظهور لهما في موسكو (صور)

نشر الممثل الكوميدي ماريو باسل صورة جديدة مع زوجته الروسية حيث يتواجد حاليا في موسكو.

ومن جديد لفتت زوجة باسيل الأنظار بجمالها.

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كما نشر باسيل فيديو عبر "انستغرام" وهو يقوم بجولة في الساحة الحمراء بموسكو.

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A post shared by Mario Bassil (@mariobassilofficial)





يُذكر ان زوجة باسيل محامية روسية تُدعى الكسيا تشيسكياكوفا، وهما تزوجا مدنيا في صيف عام 2018 وليدهما ابنة.