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فنون ومشاهير

ممثلة سورية تمزق صور تيم حسن ومعتصم النهار.. وترفض تأدية مشهد القبلة معهما!

Lebanon 24
02-05-2022 | 11:00
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كشفت الممثلة السورية جيني إسبر عن علاقاتها بزملائها في المجال الفني، وذلك خلال استضافتها في برنامج "المزح نصو جد" مع الإعلامي اللبناني هشام حداد على قناة الآن.

في حلقتها، أعربت جيني إسبر عن محبتها العميقة للممثلة دانا مارديني وديمة الجندي، لافتة إلى أن صداقة قديمة تجمعهما.
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من ناحية أخرى أعلنت جيني إسبر عن رفضها القاطع لتأدية مشاهد القبلة مع أي فنان مهما بلغت درجة وسامته، وقالت: "الحلال أحلى".

في حين لجأت جيني إسبر إلى تمزيق صور الممثلين معتصم النهار وتيم حسن وعبد المنعم عمايري ومحمد الأحمد، مؤكدة أنها لا تصور مشهد القبلة مع أي منهم، مشددةً على أنها تكنّ للأشخاص الذين مزقت صورهم كل المحبة.

المصدر: عربي بوست
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