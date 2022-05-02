بعد التشكيك بحبها له... مهند الحمدي يدافع عن خطيبته اللبنانية وهذا ما قاله

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لا يزال الفنان مهند الحمدي وخطيبته فرح مراد يواجهان الانتقادات والتعليقات القاسية حول علاقتهما، فبعد شائعات الانفصال التي تلاحق الثنائي الأشهر على السوشيال ميديا، تواجه الشابة اللبنانية أخيراً موجة من الانتقادات القاسية التي تشكك بمشاعرها، واتهامها بمحاولة استغلال الشاب مادياً.وكالعادة، تواجه فرح العديد من الانتقادات العنصرية من بغض المتابعين، وكان اخرها من اتهمها باستغلال خطيبها السعودي والطمع في ثروته وهو ما استفز الأخير وقام بالردّ على تلك التعليقات ووضع حدّ للعنصريين والمستفزين.وبدأ الأمر بعدما نشرت الفاشينيستا اللبنانية صورة مع خطيبها عبر حسابها الشخصي على تطبيق إنستغرام، ظهرا فيها بإطلالة كاجوال، وعلقت عليها قائلة: "إلى ماذا تنظرون كلكم؟"، ليرد مهند على منشورها، قائلًا: "مليكتي".وتعرض الثنائي لموجة من التعليقات المنزعجة من علاقتهما بسبب اختلاف جنسياتهما، ووصل الأمر الى حدّ اتهام فرح بالاستغلال والتشكيك في نواياها تجاه خطيبها، على اعتبار انها معه بسبب أمواله فقط، وهو ما استفز مهند ليخرج عن صمته ويرد على التعليق ويحرج المتابع قائلا: "تفداها تحت رجولها كل الفلوس اللي عندي"، معبّرا عن سعادته بعلاقته بفرح وبحبّها واهتمامها الدائمين به.