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فنون ومشاهير

جوني ديب وآمبر هيرد.. متى موعد الحكم النهائي؟

Lebanon 24
02-05-2022 | 16:00
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تدور في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، محاكمة آمبر هيرد، بتهمة التشهير بجوني ديب، والتي تكشف يوما بعد يوما، أسرارا صادمة حول العلاقة المثيرة للجدل.


وتهب رياح المحاكمة، حتى الآن، حسب ما يشتهيه قرصان الكاريبي جاك سبارو، وهي أبرز شخصية جسد دورها الممثل الأميركي جوني ديب، وهو ما تم رصده من رد الفعل الشعبي والقانوني خلال المحاكمة.
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وانطلقت محاكمة آمبر هيرد يوم 11 نيسان الماضي، ومع احتداد أحداثها، وارتفاع الاهتمام الجماهيري بها، برزت التساؤلات حول موعد إصدار الحكم.

متى موعد الحكم؟

وفقا لموقع "بيبول" الأميركي، من المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة 5 أسابيع إجمالا، مما يعني أنه تبقى أسبوعين على النهاية.

لكن القاضية في المحاكمة، بيني إس أزكاراتي، لديها مشاركة مقررة مسبقا في مؤتمر من 9 إلى 12 أيار، لذلك سيتم تعليق المحاكمة لمدة أيام.

ووفقا للموقع، فهذا يعني أنه يجب أن يصدر الحكم النهائي يوم الخميس 19 مايو المقبل.

وبدأت أزمة جوني ديب عندما خسر معركته القانونية مع زوجته السابقة آمبر هيرد (ارتبط بها من عام 2015 إلى 2017)، وقد اتهمته بالإساءة إليها وضربها حيث نشرت هيرد عام 2020 مقالا في صحيفة "الصن" البريطانية قالت فيه إنه كان يسيء معاملتها.

وقرر ديب مقاضاة هيرد بسبب مقالها الذي أثار ضجة واسعة، متهما إياها بالتشهير، وهي القضية التي تدور في محاكم كاليفورنيا الآن.
المصدر: سكاي نيوز
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