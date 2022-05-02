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فنون ومشاهير

شقيقة فاليري أبو شقرا دخلت القفص الذهبي... تعرفوا إليها وشاهدوا إطلالة ملكة جمال لبنان السابقة (صور)

Lebanon 24
02-05-2022 | 05:51
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احتفلت يوم أمس ملكة جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا، بزفاف شقيقتها ميليسا.
 
ونشرت صورة ظهرت فيها مع العروس من داخل السيارة. 
 
وكعادتها، بدت فاليري بغاية الجمال، ووثقت لحظات الفرح مع ميليسا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
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