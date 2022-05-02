إبنة نوال الزغبي تُثير الجدل بـ"الكروب توب"... أحد المتابعين انتقدها فردّت عليه: "الحرارة 30" (صور)

نشرت تيا ديب، إبنة الفنانة نوال الزغبي، صورة عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بـ"كروب توب" مع "جاكيت. فانتقدها أحد المتابعين وقال لها "ديري بالك لا تبردي يا بنتي". فأجابته "الحرارة 30". وبعدها منعت المتابعين من إبداء رأيهم بالصورة، وألغت التعليقات.

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