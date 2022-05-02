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فنون ومشاهير

نيكول سابا ويوسف الخال يتحدثان عن سرّ استمرار زواجهما... ولهذا السبب يبعدان ابنتهما عن الاعلام

Lebanon 24
02-05-2022 | 08:50
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تحدث الثنائي نيكول سابا وزوجها يوسف الخال عن سر نجاح علاقتهما الزوجية واستمرارها لسنوات عدة، وكشفا أسراراً عن تعارفهما وعن حياتهما وعن ابنتهما الوحيدة.

وأكد الخال خلال استضافته وزوجته في برنامج "ليالي رمضان" أن "أهم شيء في علاقتهما هو الحب والتقدير والاحترام المبتادل"، لافتاً الى أن العلاقة لكي تنجح "يجب تبادل الحديث بين الزوجين باستمرار، وأن يكون هناك نوع من الصداقة بين الطرفين". لتردّ نيكول قائلة: "أهم شيء هو الحديث بصراحة بين الطرفين خاصة حول الأشياء السلبية التي يجب كشفها باستمرار، مع وجود غيرة على بعضهما وليس غيرة من بعضهما".
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وقال الخال إن قصة حبه مع نيكول "عظيمة، ودرس لأي شخصين في علاقة عاطفية، لأننا حققنا معادلة صعبة بالزواج قبل شهرتنا في مجال الفن، وأن تستمر العلاقة من دون العمل معاً، كل ذلك يحتاج إلى ذكاء منا للتعامل مع الشهرة وعلاقتنا"، مؤكداً انه كان يبحث عن نيكول ويتابعها باستمرار ويريد التعرف إليها قبل زواجهما.

وتحدثت سابا أيضاً عن ابنتها الوحيدة نيكول، التي يبعدانها بشكل نهائي عن الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وأكدا أنهما كانا متفقَين على إطلاق اسم نيكول على أول ابنة لهما أو اسم يوسف على أول ابن لهما، وكشفت أنها تنادي ابنتها بـ"توتي فروتي".


وتطرق الخال الى مسألة نشر صورة ابنتهما من طريق الخطأ على مواقع التواصل ومن ثمّ حذفها بسرعة، قائلاً: "بسبب فضول البعض قررت نشر صورة صحيحة لابنتي، ولكنني أرفض الكشف عن صورها احتراماً لخصوصيتها مع احترامي لمن يقرر نشر صور أطفاله على مواقع التواصل". وعلّقت نيكول على ذلك مؤكدةً أنه "اختراق لعالم براءة الأطفال".
المصدر: لها
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