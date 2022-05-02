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فنون ومشاهير

ممثلة لبنانيّة مشهورة تكشف عن تعرضها للتنمّر... إليكم ما حصل معها في فرنسا

Lebanon 24
02-05-2022 | 10:37
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قالت الممثلة سينتيا خليفة لـ"العربية" "تعرضت للتنمر، ولكن ليس فى المدرسة، كنت كبيرة وأعمل فى فرنسا تعرضت هناك للتنمر، كامرأة عربية وسط مجموعة من الأجانب، فعندما سافرت لفرنسا للمشاركة في برنامج تلفزيوني يتطلب أن نجلس لمدة طويلة في الغابة، وقتها شعرت ماذا تعني كلمة تنمر، رغم أنني كنت كبيرة، فهذا حدث قبل 4 أعوام تقريبا، وأثر علي، فلقد تنمروا عليّ لأنني امرأة عربية، وتأثرت بعد انتهاء البرنامج بصورة لم أكن أتخيلها، فما بالك لو تعرض طفل لنفس الأمر وهو في سن صغيرة، سيكون الأمر مؤذيا لشخصيته جدا.
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المصدر: العربية
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