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فنون ومشاهير

خلدون أبو ضرغم يعبر عن الواقع اللبناني بـ"لوين رايحين" (فيديو)

Lebanon 24
02-05-2022 | 16:08
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"لوين رايحين"؟ هو سؤال يسأله المواطن اللبناني يوميًا، لكنه أيضًا عنوان أغنية للشاب اللبناني خلدون أبو ضرغم الذي يعبر من خلالها عن الواقع الذي يعيشه العالم عمومًا ولبنان خصوصًا.
 
وتتناول الأغنية قضايا الفقر والجوع واللاجئين، إضافة إلى تفجير الرابع من آب، لتشكّل صرخة ضد العنف والقهر الذي نعيشه، حيث سأل فيها خلدون عن "صوت المدينة... وينو هارب؟."

الأغنية هي من كلمات وألحان خلدون بالتعاون مع الموزعين ماهر الملّاخ وحاتم الشيياتي وعازف الـ drums مصطفى عباس في مصر.
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وفي حديث له مع "لبنان 24" أكد خلدون أن لديه حلماً كبيراً يتمثل بغنائه على مسارح المهرجانات الكبيرة في لبنان ليصل للمسارح العالمية.

وبالنسبة لموهبة الكتابة التي يتمتع بها حيث أنه يقوم بكتابة جميع أعماله، فقد عبّر خلدون عن أمنيته بكتابة أغانٍ لكبار المغنيين.

وعن سؤاله عن تفضيله بين الكتابة والغناء، أكد خلدون عن استحالة فصلهما عن بعضهما، قائلًا: "حين أكتب يتلازم الكلام مع اللحن وليس بالإمكان فصلهما".
 
وكان خلدون قد درس التقنية الموسيقية في الجامعة الأميركية في القاهرة. 
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