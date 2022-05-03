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فنون ومشاهير

بيل غيتس يرغب بالعودة لطليقته: لن أختار الزواج من شخص آخر

Lebanon 24
03-05-2022 | 05:00
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قال الملياردير الأميركي بيل غيتس إنه يرغب في الزواج مرة أخرى من طليقته سيدة الأعمال ميليندا فرينش غيتس. 

غيتس، وحسبما نشر موقع PAGESIX، تحديث عما يشعر به تجاه  نهاية زواجه من سيدة الأعمال ميليندا غيتس، وقال إن كل زواج يمر بمرحلة انتقالية بعد أن يكبر الأطفال ويتركوا منزل الأسرة. 
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أضاف غيتس في حواره: "لقد مررت للأسف بهذا التحول المسمى الطلاق. لكن من وجهة نظري كان زواجاً رائعاً. لم أكن لأغيره. كما تعلم، لن أختار الزواج من شخص آخر".

في السياق ذاته ولدى سؤاله عما إذا كان سيتزوج مرة أخرى، أجاب غيتس: "نعم. أنا أتحدث عن هل سأتزوج مليندا مرة أخرى. فيما يتعلق بمستقبلي، ليس لديّ أي خطط، لكني أوصي بشدة بالزواج". وأضاف أن زواجه من زوجته السابقة "ميليندا" كان رائعاً، وأنه سيختار الزواج منها مرة أخرى.

كانت تقارير سبق وأن ذكرت أن غيتس وزوجته ميليندا انفصلا بسبب "خليط من الأشياء"، وأنهما اختارا هذا التوقيت ليتزامن مع تخرُّج أصغر أبنائهما الثلاثة في المدرسة الثانوية، لينهيا بذلك زواجاً دام 27 عاماً.

المصدر: عربي بوست
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