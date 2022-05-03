حبيبة كريستيانو رونالدو السابقة بطلة كليب فنان عربي شهير... ولقطاتهم الحميمة حديث مواقع التواصل (فيديو)

استعان الفنان العراقي ماجد المهندس بعارضة الأزياء العالمية الروسية إيرينا شايك، في الفيديو كليب الجديد لأغنيته الجديدة "وعرفتك" من إنتاج شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان وليد سعد، في أول تعاونٍ فنّي بينهما، وهي من توزيع جلال الحمداوي، وقد أخرج الكليب التركي نيهات أوداباسي.أما من ناحية الكليب، فقد تمكّن المخرج التركي من خلق حالة مليئة بالحبّ والشغف بين ماجد المهندس وإيرينا شايك، من خلال حركة كاميرا سريعة، تناسب إيقاع الأغنية.

في الكليب، يظهر المهندس بثلاث إطلالات مختلفة، ولكنها جميعاً تندرج تحت إطار العصرية؛ كذلك تطلّ إيرينا شايك، الحبيبة السابقة للاعب نجم نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، بأربع إطلالات بدت جميلة في جميعها.وكانت لافتة الجرأة التي تضمّنها الكليب، إن كان من خلال إطلالات إيرينا، أو حتى من خلال تصوير اللحظات الحميمة التي تجمع ماجد المهندس بإيرينا؛ فقد كانا متقاربين في معظم الوقت.وكانت عارضة الأزياء الروسية نشرت منذ نحو 4 أسابيع، عبر حسابها الخاص على إنستغرام، صورةً لها من كواليس تصوير الأغنية الجديدة لماجد المهندس، من دون أن تذكر تفاصيل أخرى. اكتفت فقط بتعليق: "في الإمارات لـ24 ساعة فقط".