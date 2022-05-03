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فنون ومشاهير

نادين الراسي "مولعتا".. شاهدوا كيف رقصت احتفالا بخسارة وزنها (صور وفيديو)

Lebanon 24
03-05-2022 | 02:00
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تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الممثلة نادين الراسي وهي ترقص وذلك في كواليس تصوير مسلسل "بيروت 303" الذي شاركت فيه مؤخرا.

 

وظهرت نادين بفستان أسود وبدت سعيدة ومنسجمة بالرقص.

 

 

ونشرت نادين الفيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام وعلقت عليه ممازحة:"adios  للوزن الزائد"، حيث يبدو انها سعيدة بخسارة وزنها بعد اكتسابها مؤخرا عدة كيلوغرامات جراء تناولها أحد الأدوية، كما صرحت سابقاً.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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