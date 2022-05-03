نادين الراسي "مولعتا".. شاهدوا كيف رقصت احتفالا بخسارة وزنها (صور وفيديو)

تم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الممثلة نادين الراسي وهي ترقص وذلك في كواليس تصوير مسلسل "بيروت 303" الذي شاركت فيه مؤخرا.

وظهرت نادين بفستان أسود وبدت سعيدة ومنسجمة بالرقص.

ونشرت نادين الفيديو عبر خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام وعلقت عليه ممازحة:"adios للوزن الزائد"، حيث يبدو انها سعيدة بخسارة وزنها بعد اكتسابها مؤخرا عدة كيلوغرامات جراء تناولها أحد الأدوية، كما صرحت سابقاً.