هل سيعتزل ياسر جلال التمثيل؟

كشف الفنان المصري، ياسر جلال، عن موقفه من توقع البعض اعتزاله التمثيل بعد نجاحه في تقديم دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار 3".



وأوضح ياسر في مقابلة مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج "ستوديو 9090" عبر الراديو 9090، أن تلك الأقاويل لا أساس لها من الصحة.

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