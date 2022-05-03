بعد حديثها عن عدم وجود النار في الآخرة... فنانة شهيرة تهاجم زميلتها: "تهريج"!

Advertisement

انتقدت الفنانة المصرية، دينا، تصريحات الفنانة السورية سلاف فواخرجي حول عدم اقتناعها بوجود النار في الآخرة.وقالت دينا إنها لا تعلم الديانة التي تعتقنها سلاف فواخرجي، لكي تصل إلى تلك القناعة، لكنها ترى أن تلك الأراء تعد بمثابة "تهريج" بحسب ما صرحت لصحيفة "الوطن".وأضافت دينا أنها تؤمن بوجود النار في الأخرة، كما تشعر أن الله سوف يعفو عنها ويدخلها الجنة، وقالت: " أؤمن دوما بأن الله غفور رحيم، وإني هدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالي".وكانت فواخرجي قد حلت ضيفة على برنامج "شو القصة" الذي قدمته الإعلامية رابعة الزيات في شهر رمضان، وخلال الحوار، وجهت المذيعة سؤالا لسلاف حول وجود الجنة والنار، فأجابتها: "الله أحلى من أن يحرق عباده، ما بيحرق، الثواب والعقاب موجود حتى في الدنيا، والجنة حالة جميلة، ولكن لم يذهب إلى هناك أي شخص وحكى لنا".كما رفضت سلاف فواخرجي الإفصاح عن ديانتها، مؤكدة أنها تربت على الذهاب للكنيسة والمسجد والكنس اليهودي.