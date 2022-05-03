22
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد حديثها عن عدم وجود النار في الآخرة... فنانة شهيرة تهاجم زميلتها: "تهريج"!
Lebanon 24
03-05-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتقدت الفنانة المصرية، دينا، تصريحات الفنانة السورية سلاف فواخرجي حول عدم اقتناعها بوجود النار في الآخرة.
وقالت دينا إنها لا تعلم الديانة التي تعتقنها سلاف فواخرجي، لكي تصل إلى تلك القناعة، لكنها ترى أن تلك الأراء تعد بمثابة "تهريج" بحسب ما صرحت لصحيفة "الوطن".
Advertisement
وأضافت دينا أنها تؤمن بوجود النار في الأخرة، كما تشعر أن الله سوف يعفو عنها ويدخلها الجنة، وقالت: " أؤمن دوما بأن الله غفور رحيم، وإني هدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالي".
وكانت فواخرجي قد حلت ضيفة على برنامج "شو القصة" الذي قدمته الإعلامية رابعة الزيات في شهر رمضان، وخلال الحوار، وجهت المذيعة سؤالا لسلاف حول وجود الجنة والنار، فأجابتها: "الله أحلى من أن يحرق عباده، ما بيحرق، الثواب والعقاب موجود حتى في الدنيا، والجنة حالة جميلة، ولكن لم يذهب إلى هناك أي شخص وحكى لنا".
كما رفضت سلاف فواخرجي الإفصاح عن ديانتها، مؤكدة أنها تربت على الذهاب للكنيسة والمسجد والكنس اليهودي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جويل مردينيان حديث المواقع.. ظهرت بالمايوه وبلقطات رومنسية مع زوجها (صور)
Lebanon 24
جويل مردينيان حديث المواقع.. ظهرت بالمايوه وبلقطات رومنسية مع زوجها (صور)
02:33 | 2022-05-03
03/05/2022 02:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تقفل الإدارات الأربعاء؟
Lebanon 24
هل تقفل الإدارات الأربعاء؟
03:52 | 2022-05-03
03/05/2022 03:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قريباً رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
Lebanon 24
قريباً رفع بدل النقل للقطاعين العام والخاص.. ماذا عن تصحيح الأجور؟
02:30 | 2022-05-03
03/05/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه أسباب هجوم باسيل على الفرزلي وهكذا رد الاخير
Lebanon 24
هذه أسباب هجوم باسيل على الفرزلي وهكذا رد الاخير
01:15 | 2022-05-03
03/05/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
Lebanon 24
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
09:10 | 2022-05-03
03/05/2022 09:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:09 | 2022-05-03
بعد 10 أعوام من فقدانه والدته... الممثل نيكولا معوض يرزق بابنته الاولى من زوجته الاوكرانية (صورة)
12:42 | 2022-05-03
بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب ابنة فنان سوري شهير
11:00 | 2022-05-03
هل سيعتزل ياسر جلال التمثيل؟
09:10 | 2022-05-03
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
08:00 | 2022-05-03
حبيبة كريستيانو رونالدو السابقة بطلة كليب فنان عربي شهير... ولقطاتهم الحميمة حديث مواقع التواصل (فيديو)
07:32 | 2022-05-03
داليدا خليل تخظف الانظار بإطلالتها المثيرة... ظهرت بفستان ضيّق وقصير والمتابعون: "شو حلوة" (صورة)
فيديو
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
03/05/2022 22:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
03/05/2022 22:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
03/05/2022 22:51:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact