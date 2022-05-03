Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حديثها عن عدم وجود النار في الآخرة... فنانة شهيرة تهاجم زميلتها: "تهريج"!

Lebanon 24
03-05-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-948355-637871784234480253.jpg
Doc-P-948355-637871784234480253.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقدت الفنانة المصرية، دينا، تصريحات الفنانة السورية سلاف فواخرجي حول عدم اقتناعها بوجود النار في الآخرة.

وقالت دينا إنها لا تعلم الديانة التي تعتقنها سلاف فواخرجي، لكي تصل إلى تلك القناعة، لكنها ترى أن تلك الأراء تعد بمثابة "تهريج" بحسب ما صرحت لصحيفة "الوطن".
Advertisement

وأضافت دينا أنها تؤمن بوجود النار في الأخرة، كما تشعر أن الله سوف يعفو عنها ويدخلها الجنة، وقالت: " أؤمن دوما بأن الله غفور رحيم، وإني هدخل الجنة برحمة ربنا سبحانه وتعالي".

وكانت فواخرجي قد حلت ضيفة على برنامج "شو القصة" الذي قدمته الإعلامية رابعة الزيات في شهر رمضان، وخلال الحوار، وجهت المذيعة سؤالا لسلاف حول وجود الجنة والنار، فأجابتها: "الله أحلى من أن يحرق عباده، ما بيحرق، الثواب والعقاب موجود حتى في الدنيا، والجنة حالة جميلة، ولكن لم يذهب إلى هناك أي شخص وحكى لنا".

كما رفضت سلاف فواخرجي الإفصاح عن ديانتها، مؤكدة أنها تربت على الذهاب للكنيسة والمسجد والكنس اليهودي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:09 | 2022-05-03
12:42 | 2022-05-03
11:00 | 2022-05-03
09:10 | 2022-05-03
08:00 | 2022-05-03
07:32 | 2022-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website