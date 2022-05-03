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فنون ومشاهير
بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)
Lebanon 24
03-05-2022
|
09:10
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نشرت الممثلة السورية، وبطلة مسلسل "باب الحارة"، ليليا أطرش، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بالمايوه مع أصدقائها، على شاطىء البحر في دبي.
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