بالمايوه... بطلة مسلسل "باب الحارة" تطلّ على متابعيها من على شاطىء البحر في دبي! (صور)

نشرت الممثلة السورية، وبطلة مسلسل "باب الحارة"، ليليا أطرش، صورا عبر خاصيّة "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها بالمايوه مع أصدقائها، على شاطىء البحر في دبي.

Advertisement