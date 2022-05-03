بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب ابنة فنان سوري شهير

غيّب الموت علياء بلان، ابنة الفنان السّوري الراحل فهد بلان، وذلك بعد صراعٍ مع مرض القصور الكلوي.



ووفقاً للتقارير، فإن بلان ستوارى الثرى في مسقط رأسها بالسويداء - سوريا.

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