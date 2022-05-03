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فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض.. الموت يغيّب ابنة فنان سوري شهير

Lebanon 24
03-05-2022 | 12:42
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غيّب الموت علياء بلان، ابنة الفنان السّوري الراحل فهد بلان، وذلك بعد صراعٍ مع مرض القصور الكلوي.

ووفقاً للتقارير، فإن بلان ستوارى الثرى في مسقط رأسها بالسويداء - سوريا.
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وفاة

فهد بلان

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