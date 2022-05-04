عاد للعزوبية.. مروان خوري يعلن رسمياً انفصاله عن ندى رمال

أعلن الفنان مروان خوري انفصاله عن خطيبته ندى رمال بعد نحو عام ونصف على ارتباطهما، وكان من المقرر إقامه حفل زفافهما قريبا.



وفي تصريحات تليفزيونية أكد مروان خوري أنه كان ينوي إتمام الزيجة ولكن النصيب كان له رأي آخر.

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وأشار الى أنه يحب ارتداء خاتم بيده خاصة عندما يعزف على الآلات الموسيقية وخاصة الأورج وأن ذلك ليس له علاقة بالارتباط.



وكان خوري قد أعلن أنه يعيش قصة حب مختلفة خلال تصريحاته في برنامج "لهون وبس".

وحكى مروان خوري خلال البرنامج أنه يعيش قصة حب مع فتاة من "غير دين"، وأنه سيتزوج مدنيا، وأكد مروان خوري أنه شخص مسيحي مؤمن، لكنه لا يدخل في التفاصيل الدينية، وعندما سيتزوج سيكون مدنيا، وفكرة أن حبيبته "من غير دين" متناسب مع شخصيته لأنه في النهاية يهمه الإنسان، وفي النهاية في لبنان على الجميع أن يكون متداخل بكل الطوائف.