20
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أكثر من شهر على طلاقه.. مُعتصم النهار يغيّر اسمه على إنستغرام!
Lebanon 24
04-05-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد أكثر من شهر على طلاقه من زوجته لين برنجكجي، فاجأ الممثل السوري مُعتصم النهار متابعيه بتغيير اسمه إلى "أبو ساندرا" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
هذه الخطوة، أثارت تفاعل المتابعين الذين اعتبروا تغيير اسمه من خلال الإشارة إلى اسم ابنته الوحيدة، تأكيداً لها على أنه سيكون بجانبها دائماً رغم انفصاله عن والدتها.
Advertisement
في حين اعتبر آخرون أنّها محاولة من النهار لمصالحة زوجته وتصحيح الأمور بينهما من أجل ابنتهما ساندرا.
وتزوج الثنائي النهار وبرنجكجي في عام 2015، على طريقة الخطيفة، بسبب معارضة أهلها للزواج به، فيما أنجبا طفلتهما الوحيدة ساندرا في عام 2016.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد 10 أعوام من فقدانه والدته... الممثل نيكولا معوض يرزق بابنته الاولى من زوجته الاوكرانية (صورة)
Lebanon 24
بعد 10 أعوام من فقدانه والدته... الممثل نيكولا معوض يرزق بابنته الاولى من زوجته الاوكرانية (صورة)
14:09 | 2022-05-03
03/05/2022 02:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لفتاة عارية في بيروت.. و "قوى الأمن" تكشف ملابساته
Lebanon 24
فيديو لفتاة عارية في بيروت.. و "قوى الأمن" تكشف ملابساته
16:31 | 2022-05-03
03/05/2022 04:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة عن سحب الدولار.. هذا ما سيحصل
Lebanon 24
تفاصيل مهمّة عن سحب الدولار.. هذا ما سيحصل
02:15 | 2022-05-04
04/05/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة مباشرة من وئام وهاب باتجاه تيمور جنبلاط.. ماذا فيها؟
Lebanon 24
تغريدة مباشرة من وئام وهاب باتجاه تيمور جنبلاط.. ماذا فيها؟
15:35 | 2022-05-03
03/05/2022 03:35:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل الزميل علي العشي في ذمة الله
Lebanon 24
نجل الزميل علي العشي في ذمة الله
06:18 | 2022-05-04
04/05/2022 06:18:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Your browser does not support the video tag.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2022-05-04
ماجد المهندس يتصدّر "التريند" بمشاهده الرومنسية مع عارضة أزياء عالمية (فيديو)
07:51 | 2022-05-04
بعد صراع مع المرض... وفاة الفنان الشهير عن عمر يناهز 67 عاما (صورة وفيديو)
07:20 | 2022-05-04
إنتحار فنانة شهيرة بعد اصابتها بهذا المرض.. هكذا أنهت حياتها (فيديو)
05:45 | 2022-05-04
يرفض الاكل والشرب... نجل الفنان الشهير يكشف عن حالة والده الصحيّة بعد دخوله المستشفى!
05:00 | 2022-05-04
عاد للعزوبية.. مروان خوري يعلن رسمياً انفصاله عن ندى رمال
04:54 | 2022-05-04
بأجواء مميزة ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا عمرها (صور)
فيديو
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
جويل بدر تخسر حلم الأمومة.. فقدت جنينها إليكم التفاصيل (فيديو)
00:47 | 2022-05-03
04/05/2022 20:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي تهرب مسرعة خوفاً من غارة جوية في أوكرانيا (فيديو)
11:00 | 2022-05-01
04/05/2022 20:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
بدق صفارات الإنذار... متظاهرون يشوشون على خطاب وزيرة (فيديو)
04:30 | 2022-05-01
04/05/2022 20:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact