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فنون ومشاهير

بعد أكثر من شهر على طلاقه.. مُعتصم النهار يغيّر اسمه على إنستغرام!

Lebanon 24
04-05-2022 | 11:00
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بعد أكثر من شهر على طلاقه من زوجته لين برنجكجي، فاجأ الممثل السوري مُعتصم النهار متابعيه بتغيير اسمه إلى "أبو ساندرا" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

هذه الخطوة، أثارت تفاعل المتابعين الذين اعتبروا تغيير اسمه من خلال الإشارة إلى اسم ابنته الوحيدة، تأكيداً لها على أنه سيكون بجانبها دائماً رغم انفصاله عن والدتها.
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في حين اعتبر آخرون أنّها محاولة من النهار لمصالحة زوجته وتصحيح الأمور بينهما من أجل ابنتهما ساندرا.
 
 
وتزوج الثنائي النهار وبرنجكجي في عام 2015، على طريقة الخطيفة، بسبب معارضة أهلها للزواج به، فيما أنجبا طفلتهما الوحيدة ساندرا في عام 2016.
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