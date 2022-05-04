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فنون ومشاهير
يرفض الاكل والشرب... نجل الفنان الشهير يكشف عن حالة والده الصحيّة بعد دخوله المستشفى!
Lebanon 24
04-05-2022
|
05:45
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كشف أحمد أبو زهرة، نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات صحافية عن حالة والده الصحية، حيث أكد أنه تحسّن لناحية الالتهاب الرئوي الذي أدى إلى دخوله مرة أخرى إلى مستشفى الجلاء العسكري، ولكن المشكلة الرئيسة أنه يرفض بشدة تناول الطعام أو الشراب حالياً، قائلاً: "الحمد لله تقريباً خلاص اتحسّن من ناحية الالتهاب إللي كان عنده والمشكلة الرئيسية والتحدي الرئيسي إنه ياكل ويشرب اللي هو رفضه تماماً"، طالباً من كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل.
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المصدر: لها
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