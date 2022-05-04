مُفاجأة من العيار الثقيل.. بعد زواج دام لسنتين فقط انفصال ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة إليكم التفاصيل

بعد زواج دام لمدة عامين، أكدت أنباء صحافية عديدة، مساء أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، انفصاله رسميًا عن زوجته الممثلة ياسمين صبري.

وذكرت صحف مصرية محلية أن انفصال الثنائي قد تم بهدوء، وبعيدًا عن مشاكل، وسط احترام متبادل بينهما، من دون كشف تفاصيل الطلاق لغاية الآن.

وقامت صبري وزوجها بحذف جميع الصور التي تجمعهما معًا عبر حسابهما على إنستغرام، وألغيا متابعة بعضهما أيضًا، بعدما كان الثنائي يحرصان على مشاركة متابعيهما جميع لحظاتهما في المناسبات ورحلات السفر، وهو ما يؤكد أنهما انفصلا بالفعل.

وبعدما توقع بعض المتابعين أن سبب انفصال صبري هو عودتها للتمثيل مجددًا، نفى مصدر مقرب من أبو هشيمة هذه الأنباء.

وشهدت علاقة الثنائي العديد من شائعات الانفصال منذ زواجهما في شهر نيسان 2020، لكن المقربين منهما كانوا دائمًا ينفونها، حتى أتت التأكيدات أنهما فارقا بعضهما بالفعل الأربعاء.

وفوجئ الجمهور بانفصال ياسمين وأحمد، نظرًا لعلاقتهما القوية التي كانا يظهران عليها، وتصريحاتهما بالغزل والإشادة لبعضهما، لكن البعض الآخر قال إن هذه النهاية كانت متوقعة لهما.

وكان الثنائي قد جمعتهما علاقة حب قبل الارتباط، ظهرت للعلن في أكثر من مناسبة، قبل أن يعلنا زفافهما في حضور أُسري فقط، وسيطرت حالة من الهدوء في كتب الكتاب، وغاب نجوم الفن والمجتمع وقتها، بسبب ظروف الإجراءات الصحية المتبعة لفيروس كورونا.