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فنون ومشاهير
هل تذكرون جوانا ملاح؟ إليكم أول حديث لها بعد ابتعادها عن الفنّ لسنوات
Lebanon 24
05-05-2022
|
08:00
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كشفت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح، سبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.
وخلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، قالت جوانا ملاح إنها تعرضت لظروف صحية كانت السبب في ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات مضيفة "لا يوجد شخص يحقق نجاح وينسحب بعد ذلك من الحياة الفنية ببساطة وصمت، ولكنى لا أحب الحديث عن المواقف المحزنة".
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وطرحت الفنانة اللبنانية مؤخرا أغنيتها الجديدة "انت عود" التي كتبتها ولحنتها وعن هذه الأغنية قالت جوانا ملاح "سعيدة بعودتي لأن كنت منتظراها منذ فترة خاصة بعد الظروف التي فرضتها جائحة كورونا كتبت كلمات الأغنية ولحنتها من قلبي لتكون إهداء لكل الناس".
وأضافت جوانا ملاح "ليس هناك أفضل من حب الناس، عشت ظروف صعبة بسبب كورونا على المستوى النفسي وابعدتنا عن عائلتنا وأحبائنا وبالتالي وجدت كلمات الأغنية تعبر ببساطة عن الواقع الذي نعيشه".
جدير بالذكر أن جوانا ملاح كانت قد ابتعدت عن الساحة الفنية منذ عام 2007 بعد أن أطلقت العديد من الأغاني الناجحة مثل "أصعب قرار"، "شيناناي"، "حتفضل في قلبي" و"عليك عيني".
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