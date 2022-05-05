هل تذكرون جوانا ملاح؟ إليكم أول حديث لها بعد ابتعادها عن الفنّ لسنوات

كشفت الفنانة اللبنانية جوانا ملاح، سبب ابتعادها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.



وخلال لقائها مع برنامج ET بالعربي، قالت جوانا ملاح إنها تعرضت لظروف صحية كانت السبب في ابتعادها عن الساحة الفنية لسنوات مضيفة "لا يوجد شخص يحقق نجاح وينسحب بعد ذلك من الحياة الفنية ببساطة وصمت، ولكنى لا أحب الحديث عن المواقف المحزنة".

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