ببطن مكشوف.. ميريام فارس تُشعل المواقع بوصلة رقص جديدة والجمهور يُهاجمها: قومي البسي! (فيديو)

نشرت الفنانة ميريام فارس عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على وقع أغنيتها الخليجية "قومي".

وحصد الفيديو نحو مليوني مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة على نشره.

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)





وأثارت ميريام الجدل فيه حيث أطلّت بتوب بيضاء طوتها بشكل أصبحت أقرب "كروب توب" ما عرضها للانتقادات، وعلق أحد المتابعين قائلا: "قومي البسي".

وكانت فارس احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها الـ 39 في أجواء بسيطة داخل منزلها، وشاركت متابعيها مجموعة صور عفوية من الاحتفال.