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فنون ومشاهير

وسامة "علي" ابن رابعة الزيات حديث الجمهور.. شاهدوا الشبه الكبير بينهما (صورة)

Lebanon 24
05-05-2022 | 03:00
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نشرت الإعلامية رابعة الزيات صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها إلى جانب ابنها علي، وعلقت عليها قائلة: "بحبك ماما".

 

 

وقد لفت المتابعون وسامة "علي" وقد شبهه العديد منهم بوالدته.

 

يُذكر ان الزيات تزوجت للمرة الأولى في سن مبكرة في جنوب أفريقيا وأنجبت ولديها كريم وعلي لكنها انفصلت عن زوجها لاحقا، ثم تزوجت ثانية عام 2006 من الإعلامي زاهي وهبي ورزقت منه بولدين هما كنز ودالي.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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