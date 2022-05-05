جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)

شارك الفنان جورج وسوف في حلقة تلفزيونية خاصة على قناة "الجديد" بعنوان "السلطان في يوم وليلة" حيث تحدث عن الكثير من الامور عن حياته وبداياته الفنية، كاشفا اسرارا عن عائلته وعلاقته بوالديه الراحلين وشقيقاته.

وزارت "الجديد" الفنان جورج وسوف في قريته في كفرون بسوريا، التي يحبها كثيرا، حيث قال: "ضيعتي حلوة ومناخها حلو، وبيقصدها السياح من كافة المناطق اللبنانية".

واوضح وسوف ان اعمامه ووالده ولدوا في بيروت، انما هو ولد في حمص، قائلا: "بيي اخد امي من لبنان وطلع ع حمص، وانا خلقت وربيت فيها 14 سنة، وبعدين رجعت ع لبنان من 25 سنة".