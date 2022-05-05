Advertisement

فنون ومشاهير

جولة داخل منزل جورج وسوف في سوريا.. شاهدوا فخامته (فيديو)

Lebanon 24
05-05-2022 | 04:30
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شارك الفنان جورج وسوف في حلقة تلفزيونية خاصة على قناة "الجديد" بعنوان "السلطان في يوم وليلة" حيث تحدث عن الكثير من الامور عن حياته وبداياته الفنية، كاشفا اسرارا عن عائلته وعلاقته بوالديه الراحلين وشقيقاته.

 

وزارت "الجديد" الفنان جورج وسوف في قريته في كفرون بسوريا، التي يحبها كثيرا، حيث قال: "ضيعتي حلوة ومناخها حلو، وبيقصدها السياح من كافة المناطق اللبنانية".

 

واوضح وسوف ان اعمامه ووالده ولدوا في بيروت، انما هو ولد في حمص، قائلا: "بيي اخد امي من لبنان وطلع ع حمص، وانا خلقت وربيت فيها 14 سنة، وبعدين رجعت ع لبنان من 25 سنة".

 

Advertisement
المصدر: الجديد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-05-05
03:52 | 2022-05-05
03:00 | 2022-05-05
02:17 | 2022-05-05
23:21 | 2022-05-04
16:00 | 2022-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website